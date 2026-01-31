Жительница Мглина получила судимость за покупку водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об использовании поддельного водительского удостоверения. На скамье подсудимых оказалась 20-летняя жительница Мглинского района.
В августе 2025 года девушка через интернет купила поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, М». За фальшивый документ она заплатила 81 тысячу рублей.
Ночью 4 декабря прошлого года около дома № 1 на улице Буденного в Мглине девушку за рулём автомобиля «ВАЗ-21124 Лада» остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранителям она предъявила поддельное водительское удостоверение.
Фигурантка пояснила, что несколько раз не смогла сдать экзамен по вождению и решила получить права за деньги.
Суд ограничил девушке свободу на 7 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.