Жительница Мглина получила судимость за покупку водительского удостоверения

2026, 31 января 15:46

Жительница Мглина получила судимость за покупку водительского удостоверения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об использовании поддельного водительского удостоверения. На скамье подсудимых оказалась 20-летняя жительница Мглинского района.

В августе 2025 года девушка через интернет купила поддельное водительское удостоверение категории «В, В1, М». За фальшивый документ она заплатила 81 тысячу рублей.

Ночью 4 декабря прошлого года около дома № 1 на улице Буденного в Мглине девушку за рулём автомобиля «ВАЗ-21124 Лада» остановили сотрудники ГИБДД. Правоохранителям она предъявила поддельное водительское удостоверение.

Фигурантка пояснила, что несколько раз не смогла сдать экзамен по вождению и решила получить права за деньги.

Суд ограничил девушке свободу на 7 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.