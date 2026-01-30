Более 46 квадратных метров акватории осмотрела подводная камера в поисках утонувших в Брянске детей

2026, 30 января 11:54

Более 46 квадратных метров акватории осмотрела подводная камера за 10 дней в поисках утонувших в Брянске детей. Об этом сообщили в соцсетях отряда «Лиза Алерт».

Десять суток прошло с момента трагедии на реке Десна в Брянске. Все эти дни спасатели, водолазы, правоохранители и добровольцы не прекращали поиски провалившихся под лёд двух мальчиков. Специалисты проверяют дно и подлёдное пространство.

За 10 дней подводная камера изучила 46 434 квадратных метров реки. Подводный дрон прошёл ещё 25 527 квадратных метров. Структурсканер проверил 54 532 квадратных метров реки. Поиски детей продолжаются.