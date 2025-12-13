Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Пассажир легковушки погиб на трассе в Брянском районе

2025, 13 декабря 14:48
Пассажир легковушки погиб при столкновении с грузовиком на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

Утром 12 декабря на 10-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь, обход г. Брянска в Брянском районе произошла авария. 31-летний мужчина за рулём автомобиля Volkswagen Polo пытался избежать столкновения с фурой Scania. 34-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу. При выезде на обочину у легковушки лопнуло левое переднее колесо и она ушла в занос. Неуправляемая иномарка вылетела на встречную полосу под грузовик с полуприцепом Schmitz, а затем оказалась в кювете.

36-летний пассажир Volkswagen умер до приезда скорой медицинской помощи, водитель иномарки с тяжёлыми травмами попал в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.

