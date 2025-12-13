Брянские легкоатлеты завоевали 12 медалей в Гомеле

2025, 13 декабря 10:50

Брянские легкоатлеты завоевали 12 медалей на турнире в Гомеле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Гомель прошли открытые областные соревнования по лёгкой атлетике. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Снежная рысь—2025».

Воспитанники спортивных школ Клинцов и Брянска завоевали три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Первое место беге на 60 метров с барьерами занял Тимофей Пынько из Клинцов. Две золотые медали завоевал Павел Горбачев из спортшколы «Русь» в беге на 600 и 1000 метров.