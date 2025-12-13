Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Спорт

Брянские легкоатлеты завоевали 12 медалей в Гомеле

2025, 13 декабря 10:50
Брянские легкоатлеты завоевали 12 медалей в Гомеле
Источник фото

Брянские легкоатлеты завоевали 12 медалей на турнире в Гомеле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В городе Гомель прошли открытые областные соревнования по лёгкой атлетике. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Снежная рысь—2025».

Воспитанники спортивных школ Клинцов и Брянска завоевали три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. Первое место беге на 60 метров с барьерами занял Тимофей Пынько из Клинцов. Две золотые медали завоевал Павел Горбачев из спортшколы «Русь» в беге на 600 и 1000 метров.

Метки:

Читайте также

От продуктовых наборов до психологических консультаций: как работает современный Красный Крест
12 декабря 17:24
От продуктовых наборов до психологических консультаций: как работает современный Красный Крест
Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома посетили совместное предприятие
12 декабря 17:23
Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома посетили совместное предприятие
27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске
12 декабря 16:21
27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13601) брянск (6689) ДТП (2629) ГИБДД (2149) прокуратура (1984) уголовное дело (1928) суд (1774) Александр Богомаз (1728) авария (1615) мчс (1431) коронавирус (1272) умвд (985)