Старейшая гуманитарная организация России меняется вместе со временем. В 2025-м Красный Крест столкнулся с новыми вызовами: помочь пришлось почти двум миллионам человек, причем характер запросов кардинально изменился.
Если раньше люди обращались в основном за материальной поддержкой, то сейчас растет спрос на психологические услуги. 146 тысяч человек искали именно такую помощь – показатель того, в какой ситуации находится общество.
«Сейчас к нам приходят со сложными случаями, где недостаточно просто дать продуктовый пакет, – объясняет член брянского президиума организации Дмитрий Корнилов. – Возьмем мать-одиночку с больным ребенком после пожара. Тут нужен целый комплекс: и жилье найти, и документы восстановить, и медоборудование подобрать».
Технологии тоже идут в ход: горячая линия приняла 47 тысяч звонков, популярностью пользуется чат-бот для консультаций.
Финансовая модель сбалансированная – средства поступают от граждан, бизнеса и международных организаций. Общий бюджет составил 2,9 миллиарда рублей, больше половины потратили на экстренное реагирование.
Источник – сайт КП-Брянск