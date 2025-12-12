Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Подробности

От продуктовых наборов до психологических консультаций: как работает современный Красный Крест

2025, 12 декабря 17:24
От продуктовых наборов до психологических консультаций: как работает современный Красный Крест
Источник фото

Старейшая гуманитарная организация России меняется вместе со временем. В 2025-м Красный Крест столкнулся с новыми вызовами: помочь пришлось почти двум миллионам человек, причем характер запросов кардинально изменился.

Если раньше люди обращались в основном за материальной поддержкой, то сейчас растет спрос на психологические услуги. 146 тысяч человек искали именно такую помощь – показатель того, в какой ситуации находится общество.

«Сейчас к нам приходят со сложными случаями, где недостаточно просто дать продуктовый пакет, – объясняет член брянского президиума организации Дмитрий Корнилов. – Возьмем мать-одиночку с больным ребенком после пожара. Тут нужен целый комплекс: и жилье найти, и документы восстановить, и медоборудование подобрать».

Технологии тоже идут в ход: горячая линия приняла 47 тысяч звонков, популярностью пользуется чат-бот для консультаций.

Финансовая модель сбалансированная – средства поступают от граждан, бизнеса и международных организаций. Общий бюджет составил 2,9 миллиарда рублей, больше половины потратили на экстренное реагирование.

 

Источник – сайт КП-Брянск

 

Метки:

Читайте также

Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома посетили совместное предприятие
12 декабря 17:23
Брянский губернатор и председатель Гомельского облисполкома посетили совместное предприятие
27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске
12 декабря 16:21
27 квартир получили дети-сироты в новом доме в Брянске
Житель Дятьково осужден за публикацию интимного фото бывшей девушки в интернете
12 декабря 14:26
Житель Дятьково осужден за публикацию интимного фото бывшей девушки в интернете

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13600) брянск (6689) ДТП (2629) ГИБДД (2149) прокуратура (1984) уголовное дело (1928) суд (1774) Александр Богомаз (1728) авария (1615) мчс (1431) коронавирус (1272) умвд (985)