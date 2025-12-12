От продуктовых наборов до психологических консультаций: как работает современный Красный Крест

Старейшая гуманитарная организация России меняется вместе со временем. В 2025-м Красный Крест столкнулся с новыми вызовами: помочь пришлось почти двум миллионам человек, причем характер запросов кардинально изменился.

Если раньше люди обращались в основном за материальной поддержкой, то сейчас растет спрос на психологические услуги. 146 тысяч человек искали именно такую помощь – показатель того, в какой ситуации находится общество.

«Сейчас к нам приходят со сложными случаями, где недостаточно просто дать продуктовый пакет, – объясняет член брянского президиума организации Дмитрий Корнилов. – Возьмем мать-одиночку с больным ребенком после пожара. Тут нужен целый комплекс: и жилье найти, и документы восстановить, и медоборудование подобрать».

Технологии тоже идут в ход: горячая линия приняла 47 тысяч звонков, популярностью пользуется чат-бот для консультаций.

Финансовая модель сбалансированная – средства поступают от граждан, бизнеса и международных организаций. Общий бюджет составил 2,9 миллиарда рублей, больше половины потратили на экстренное реагирование.

Источник – сайт КП-Брянск