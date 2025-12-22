«УАЗ Patriot» и фура столкнулись на брянской трассе в воскресенье

2025, 22 декабря 10:57

«УАЗ Patriot» и фура столкнулись на брянской трассе в воскресенье. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне днём на 34-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой

Беларусь» в Выгоничском районе. 39-летний мужчина за рулём автомобиля «УАЗ Patriot» при обгоне задел грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz. 48-летний водитель фуры ехал во встречном направлении. От удара «УАЗ» съехал в кювет и перевернулся.

46-летний пассажир «УАЗа» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.