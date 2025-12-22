Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

«УАЗ Patriot» и фура столкнулись на брянской трассе в воскресенье

2025, 22 декабря 10:57
«УАЗ Patriot» и фура столкнулись на брянской трассе в воскресенье
Источник фото

«УАЗ Patriot» и фура столкнулись на брянской трассе в воскресенье. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла накануне днём на 34-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой

Беларусь» в Выгоничском районе. 39-летний мужчина за рулём автомобиля «УАЗ Patriot» при обгоне задел грузовик Volvo с полуприцепом Schmitz. 48-летний водитель фуры ехал во встречном направлении. От удара «УАЗ» съехал в кювет и перевернулся. 

46-летний пассажир «УАЗа» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Метки: , ,

Читайте также

Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске
22 декабря 12:35
Кубок Александра Пересвета по стрельбе прошёл в Брянске
Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска
22 декабря 11:30
Курьер телефонных мошенников отправился в колонию за обман трёх пенсионеров из Брянска
Общественный совет при брянской полиции подвёл итоги работы
22 декабря 10:20
Общественный совет при брянской полиции подвёл итоги работы

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13693) брянск (6700) ДТП (2637) ГИБДД (2158) прокуратура (1991) уголовное дело (1940) суд (1776) Александр Богомаз (1746) авария (1619) мчс (1437) коронавирус (1272) умвд (996)