Уголовное дело в отношении застройщика ЖК в посёлке Мичуринский рассмотрит суд

2026, 06 февраля 12:16

Уголовное дело в отношении застройщика ЖК в посёлке Мичуринский рассмотрит суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничество в особо крупном размере. Обвинительное заключение в отношении застройщика утвердил прокурор региона Владимир Мосин.

По версии следователей, с июля 2021 года по июнь 2025 года директор московской строительной компании получил на счет организации от участников долевого строительства более 254 млн рублей. На эти деньги предназначались для возведения многоквартирных жилых домов в посёлке Мичуринский Брянской области. Часть средств направили на строительство. Не менее 30 млн рублей израсходовали на иные цели.

Строительство жилых домов так и не завершили в установленные сроки. 159 дольщикам был причинён ущерб на более чем 450 млн рублей.