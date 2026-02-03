Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Сотрудник агропредприятия пострадал при атаке в Севском районе

2026, 03 февраля 09:40
Сотрудник агропредприятия пострадал при атаке в Севском районе
Сотрудник агропредприятия пострадал при атаке в Севском районе ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях. 

 

В ночь на 3 февраля ВСУ нанесли удар по селу Подывотье Севского района. Дроны-камикадзе атаковали территории агропромышленного холдинга «Мираторг».  Взрывом уничтожило кормовоз и легковой автомобиль. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия.  Мужчину госпитализировали. 

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

