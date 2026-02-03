Сотрудник агропредприятия пострадал при атаке в Севском районе

2026, 03 февраля 09:40

Сотрудник агропредприятия пострадал при атаке в Севском районе ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

В ночь на 3 февраля ВСУ нанесли удар по селу Подывотье Севского района. Дроны-камикадзе атаковали территории агропромышленного холдинга «Мираторг». Взрывом уничтожило кормовоз и легковой автомобиль. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил водитель агропредприятия. Мужчину госпитализировали.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.