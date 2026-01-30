Трое деятелей культуры Брянской области получили почётные звания

Трое деятелей культуры Брянской области получили почётные звания. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянской областной Думе прошло первое в 2026 году заседание. Перед началом сессии состоялась церемония вручения наград деятелям культуры региона.

Спикер парламента Валентин Суббот вручил удостоверения о присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры Брянской области» преподавателю Детской школы искусств имени М.П. Мусоргского города Фокино Елене Клюевой, артисту Брянского областного театра юного зрителя Светлане Малькиной и директору Брянской детской художественной школы Лилии Астаховой. Депутаты оценили их заслуги в развитии, сохранении и популяризации культуры региона.