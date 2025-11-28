Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе

2025, 28 ноября 14:31
Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

Накануне днём на 136-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 58-летний мужчина за рулём автомобиля FIAT Albea на перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил BMW 318. 68-летний водитель ехал прямо по главной дороге.  

59-летняя пассажирка FIAT получила травмы. Женщину госпитализировали. 

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. 

