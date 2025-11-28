Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе

Женщина пострадала при столкновении двух машин на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне днём на 136-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 58-летний мужчина за рулём автомобиля FIAT Albea на перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил BMW 318. 68-летний водитель ехал прямо по главной дороге.

59-летняя пассажирка FIAT получила травмы. Женщину госпитализировали.

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.