Иномарка сбила женщину в Брянском районе

2026, 11 января 18:47

Иномарка сбила женщину в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла накануне утром в деревне Стаево Брянского района. 53-летний водитель за рулём автомобиля Renault Logan сбил 52-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части во встречном направлении.

Женщина получила травмы. После осмотра медики отпустили пострадавшую домой с назначением лечения. Пешеход была пьяна. Это подтвердило освидетельствование.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.