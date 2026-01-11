Иномарка сбила женщину в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла накануне утром в деревне Стаево Брянского района. 53-летний водитель за рулём автомобиля Renault Logan сбил 52-летнюю женщину. Она шла по краю проезжей части во встречном направлении.
Женщина получила травмы. После осмотра медики отпустили пострадавшую домой с назначением лечения. Пешеход была пьяна. Это подтвердило освидетельствование.
В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.