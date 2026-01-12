Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Более 58 тысяч километров брянских дорог очистили от снега коммунальщики с начала года

2026, 12 января 14:15
Более 58 тысяч километров брянских дорог очистили от снега коммунальщики с начала года
Более 58 тысяч километров брянских дорог очистили от снега  коммунальщики с начала года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

В Брянской области коммунальные службы все выходные и праздничные дни ликвидировали последствия снегопада. Ежедневно на региональных и межмуниципальных трассах работали почти 500 единиц спецтехники. 

Дорожники очистили более 58 тысяч километров проезжей части, а также обработали более 26 тысяч километров от гололёда. За 12 дней израсходовано около 32 тысяч тонн песко-соляной смеси.

