2026, 12 января 14:15

Более 58 тысяч километров брянских дорог очистили от снега коммунальщики с начала года. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянской области коммунальные службы все выходные и праздничные дни ликвидировали последствия снегопада. Ежедневно на региональных и межмуниципальных трассах работали почти 500 единиц спецтехники.

Дорожники очистили более 58 тысяч километров проезжей части, а также обработали более 26 тысяч километров от гололёда. За 12 дней израсходовано около 32 тысяч тонн песко-соляной смеси.