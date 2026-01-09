Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ЖКХ

589 единиц коммунальной техники работают на брянских дорогах

2026, 09 января 12:33
589 единиц коммунальной техники работают на брянских дорогах в снегопад. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

В Брянской области продолжается снегопад. Ситуацию на дорогах осложнил прошедший ночью ледяной дождь.

На муниципальных и региональных дорогах со стихией борются 589 единиц техники. В муниципалитетах снег убирают 283 единицы техники, в Брянске — 79, а на региональных трассах — 227. Коммунальщики в первую очередь очищают трассы и места проезда общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы работают в штатном режиме, но с увеличенным интервалом движения.

«Прошу автовладельцев ограничить по возможности выезд на личном автотранспорте в ближайшие дни — во избежание ДТП и чтобы не препятствовать работе дорожно-коммунальной техники», — призвал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

