Два автобуса столкнулись в Брянске

Женщина пострадала при столкновении автобуса с маршруткой в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Бежицком районе Брянска на улице 3-Интернационала. 63-летний водитель микроавтобуса Citroen внезапно почувствовал себя плохо и потерял управление. Маршрутка № 240 выехал на встречную полосу и врезался в автобус «МАЗ».

В авария пострадала 45-летняя пассажирка автобуса. Госпитализация ей не потребовалась.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.