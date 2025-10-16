Два автомобиля LADA столкнулись на перекрёстке в брянском селе Карачевского района. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

14 октября в селе Вельяминова Карачевского района произошла авария. 53-летняя женщина за рулём автомобиля LADA при повороте налево на перекрестке не пропустила LADA Largus. 54-летний водитель ехал прямо.

При столкновении автомобилистка получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.

Предварительной причиной ДТП стало нарушение водителем очередности проезда перекрестков. Полицейские проводят проверку по факту аварии.