Два автомобиля столкнулись на улице Дятьковской в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска. На улице Дятьковская столкнулись два автомобиля.

На вызов приехали и сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Они отключили аккумуляторные батареи на повреждённых автомобилях. О пострадавших в ведомстве не сообщили.