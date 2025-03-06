Два автомобиля столкнулись утром в Брянске

Два автомобиля столкнулись утром на тротуаре в Брянске. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром 6 марта в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Бежицком районе Брянска. На улице Почтовой на тротуаре столкнулись два легковых автомобиля.

Последствия аварии ликвидировали в том числе и пожарно-спасательное подразделение. Спасатели отключили аккумуляторные батареи у повреждённых машин.

О пострадавших в ведомстве не сообщили.