Два человека погибли в ДТП в Трубчевском районе
Два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса на трассе в Трубчевском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.
Авария произошла 4 февраля на 29 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Трубчевском районе около села Рябчевск. 22-летний водитель на Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения. Иномарка столкнулась с автобусом Vector.
Два пассажира легковушки погибли, а водитель попал в больницу. О пострадавших в автобусе в ведомстве не сообщили.
По факту ДТП полиция проводит проверку.
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