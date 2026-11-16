Слёт «Шаг к Победе» прошёл в Брянске

2026, 16 ноября 13:30

Слёт «Шаг к Победе» собрал студентов из шести регионов в Брянске. Об этом сообщили пресс-службе регионального правительства.

15 ноября во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл межрегиональный слёт «Шаг к Победе» Участие в нём приняли студенческие команды из Брянской, Орловской, Ярославской, Белгородской областей, Москвы и Луганской народной республики.

В церемонии открытия приняли участие замгубернатора Брянской области Юрий Никифоров, и.о. ректора Брянского государственного инженерно-технологического университета Валерий Егорушкин, председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Захар Сафаров и начальник управления молодёжной политики региона Александр Ермаков. На панельной дискуссии речь шла о развитии студенческих военно-патриотических клубов и военных учебных центров. В обсуждении участвовали преподаватели, курсанты военно-учебных центров и молодёжь. Эксперты представили модели военной подготовки в гражданских вузах.

После этого студенческие команды поучаствовали в чемпионатах по управлению БпЛА и тактической медицине, а также в военно-тактической игре.