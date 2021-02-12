Два человека ранены в ДТП под Почепом

Авария произошла на 3-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Погар.

Двойной ДТП случилось вечером 11 февраля в Почепском районе. Как сообщает областная Госавтоинспекция, около 18.20 20-летний водитель «ВАЗ-217030», двигаясь от села Семцы в сторону Почепа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Great Wall.

23-летнего пассажира «ВАЗа» госпитализировали с переломом спинки носа, брови, ушибом шейного отдела позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У 54-летней пассажирки иномарки медики диагностировали ушибы, ссадины мягких тканей в области лба, волосистой части головы и сотрясение головного мозга.