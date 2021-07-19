Два человека ранены в ДТП в Унечском районе

30-летний водитель не справился с управлением.

Два человека пострадали в результате аварии в Унечском районе. ДТП произошло 18 июля около 13.40 на 4-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Унеча.

Как сообщает областная ГИБДД, 30 летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-211140» под управлением 27-летнего водителя.

Водителя «ВАЗа» госпитализировали с вывихом правового тазобедренного сустава. У его 31-летнего пассажира ушиб грудной клетки и закрытая черепно-мозговая травма.

У водителя «ВАЗа» взяли кровь на определение состояния опьянения.