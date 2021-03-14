Два человека ранены в «пьяном» ДТП на Горбатова в Брянске

Нетрезвый водитель выехал на встречную полосу.

Два человека получили травмы в результате ДТП в Советском районе Брянска. Авария произошла 13 марта около 23.05.

Как сообщает областная ГИБДД, пьяный 33-летний водитель Opel Zafira ехал по улице Горбатова в сторону улицы Бежицкой. Он выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus.

36-летнего водителя Lada Largus госпитализировали с переломом вертлужной впадины. У его 31-летнего пассажира диагностировали скальпированную рану лобной области справа и растяжение связок левого лучезапястного сустава.