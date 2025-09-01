Два мотоцикла столкнулись на трассе в Брасовском районе

Байкер пострадал при столкновении двух мотоциклов на трассе в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Брасовском районе на 437 км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» накануне произошло ДТП. 39-летний водитель за рулём мотоцикла Yamaha не соблюдал дистанцию и врезался в движущийся впереди другой мотоцикл Yamaha. От удара второй двухколёсный транспорт упал в кювет. 36-летний водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали.

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.