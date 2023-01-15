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Два мужчины погибли в ДТП на брянской трассе

2023, 15 января 13:17 Происшествия
Два мужчины погибли в ДТП на брянской трассе
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Два 50-летних пассажира разбились на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на 5 км автодороги «Новозыбков-Халеевичи-Старая Рудня» в Новозыбковском районе. 22-летний водитель за рулём KIA не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. 

Двое 50-летних пассажиров автомобиля получили смертельные травмы. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности.

А у водителя инспекторы установили состояние алкогольного опьянения. Стражи порядка проводят проверку.

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