Два мужчины погибли в ДТП на брянской трассе

Два 50-летних пассажира разбились на трассе в Новозыбковском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 5 км автодороги «Новозыбков-Халеевичи-Старая Рудня» в Новозыбковском районе. 22-летний водитель за рулём KIA не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Двое 50-летних пассажиров автомобиля получили смертельные травмы. Они не были пристёгнуты ремнями безопасности.

А у водителя инспекторы установили состояние алкогольного опьянения. Стражи порядка проводят проверку.