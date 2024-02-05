Две девушки погибли и трое мужчин получили травмы в аварии на брянской трассе

Две девушки погибли и трое мужчин получили травмы в аварии с рейсовым автобусом на брянской трассе в Трубчевском районе. Подробности смертельного ДТП рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, 4 февраля на 29 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Трубчевск» в Трубчевском районе около Рябчевск Hyundai Solaris столкнулся на встречной полосе с рейсовым автобусом ПАЗ-Vector. По предварительной версии, молодой человек не не справился с управлением на участке дороги с опасными поворотами.

На месте погибли две пассажирки легковушки 16-ти и 18-ти лет. Молодой водитель с тяжелыми травмами попал в больницу. Переломы и ушибы получили 51-летний и 22-летний пассажиры автобуса. Их отпустили с назначением лечения.

Инспекторы выяснили, что 22-летний водитель иномарки получил права чуть более двух лет назад. За это время к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался около 80 раз. Также оказалось, что на одной оси Hyundai установлены шипованные и неошипованые шины.

Прокуратура Трубчевского района организовала проверку по факту аварии.