Две иномарки столкнулись в Брянске

Мужчина пострадали при столкновении двух иномарок в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Советском районе города Брянска накануне произошла авария. В районе дома № 30 по улице Урицкого 22-летний водитель за рулём автомобиля Kia Stinger не пропустил KAIYI E5. Машина ехала в попутном направлении. При столкновении 45-летний водитель KAIYI сломал рёбра и ключицу. Его госпитализировали.

На водителя Kia Stinger инспекторы составили 10 административных материалов, восемь из которых – за неуплату штрафа в срок.