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Полицейские раскрыли кражу денег с чужой банковской карты в Брянске

2026, 28 июля 15:30
Полицейские раскрыли кражу денег с чужой банковской карты в Брянске
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Полицейские задержали жительницу Брянска, подозреваемую в краже денег с чужой банковской карты. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 55-летняя жительница Бежицкого района города Брянска. Женщина потеряла банковскую карту. О пропаже она узнала, когда в приложении обнаружила списания денег со счёта за чужие покупки в магазинах.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что картой расплатилась 33-летняя жительница города. Ранее в поле зрения правоохранителей она не попадала. 

Женщина нашла чужую банковскую карту и решила использовать её для совершения покупок. В разных магазинах она потратила порядка 2200 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке предъявлено обвинение. Ущерб потерпевшей она возместила.

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