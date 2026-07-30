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Курьеру телефонных мошенников брянский суд назначил условное наказание

2026, 30 июля 17:49
Курьеру телефонных мошенников брянский суд назначил условное наказание
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Курьеру телефонных мошенников брянский суд назначил условное наказание. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Жуковского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничесвте. На скамье подсудимых оказалась 26-летний житель Московской области.

В марте 2026 года мошенники позвонили жительнице Жуковского района. Они сообщили, что якобы по её доверенности осуществлен банковский перевод для финансирования ВСУ.  Для урегулирования вопроса злоумышленники убедили потерпевшую в необходимости декларирования сбережений. Фигурант исполнил роль курьера. Он забрал  у женщины более 500 тысяч рублей и перевёл соучастникам.

Подсудимый возместил причиненный ущерб. Суд приговорил виновного к условному лишению свободы. Решение в законную силу не вступило.

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