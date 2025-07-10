Две легковушки столкнулись в Советском районе Брянска. Об этом сообщили в региональном МЧС.

8 июня в спасательной ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Брянске. В Советском районе на перекрёстке улиц Евдокимова и Горбатова столкнулись два легковых автомобиля.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Они отключили аккумуляторные батареи у повреждённых машин и смывали с проезжей части горюче-смазочные материалы. О пострадавших в ведомстве не сообщили.