Две машины вылетели в кювет после столкновения в Мглинском районе

Аварию спровоцировал несовершеннолетний водитель без прав.

Две машины вылетели с проезжей частив результате аварии, которая произошла 5 июня около 12.45 на 43-м километре дороги Брянск – Новозыбков – Мглин в Мглинском районе.

По данным ГИБДД, 17-летний водитель Renault Duster без прав протаранил попутную Skoda Octavia под управлением 50-летнего водителя, после чего обе машины оказались в кювете.

Несовершеннолетний водитель получил ушибленную рану верхнего века. У водителя Skoda – ушибленная рана головы.

В отношении отца подростка, являющего собственником машины, составили административный материал по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».