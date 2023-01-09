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Две женщины погибли в ДТП на брянской трассе

2023, 09 января 09:41 Происшествия
Две женщины погибли в ДТП на брянской трассе
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В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности аварии на трассе в Выгоничском районе.

Аварии произошла 8 января на 43 километре автомобильной дороги «А-240 Брянск – Новозыбков». 19-летняя водитель Lada Priora не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в служебный автомобиль МО МВД России «Почепский» «УАЗ PATRIOT».

Девушка-водитель и 45-летняя пассажир Lada от полученных травм умерли на месте. Предположительно это были мать и дочь.

Водитель и трое пассажиров – полицейские отдела «Почепский» – получили травмы. Они госпитализированы.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

 

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