Две женщины погибли в ДТП на брянской трассе
В региональной Госавтоинспекции рассказали подробности аварии на трассе в Выгоничском районе.
Аварии произошла 8 января на 43 километре автомобильной дороги «А-240 Брянск – Новозыбков». 19-летняя водитель Lada Priora не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в служебный автомобиль МО МВД России «Почепский» «УАЗ PATRIOT».
Девушка-водитель и 45-летняя пассажир Lada от полученных травм умерли на месте. Предположительно это были мать и дочь.
Водитель и трое пассажиров – полицейские отдела «Почепский» – получили травмы. Они госпитализированы.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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