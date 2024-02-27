Две жительницы Брянщины лишились денег после общения с лжеоператорами
Две жительницы Брянщины лишились почти четырёхсот рублей после общения с лжеоператорами сотовой связи. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Всё чаще телефонные мошенники представляются сотрудниками компаний сотовой связи. На минувшей неделе 64-летней жительнице Стародубского района злоумышленники предложили заменить якобы устаревшую сим-карту. Во время беседы она лишилась 284 тысячи рублей.
В аналогичную ситуацию попала 59-летняя жительница Клетнянского района. У нее мошенники выманили 90 тысяч рублей.
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