Две жительницы Брянщины лишились денег после общения с лжеоператорами

Две жительницы Брянщины лишились почти четырёхсот рублей после общения с лжеоператорами сотовой связи. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Всё чаще телефонные мошенники представляются сотрудниками компаний сотовой связи. На минувшей неделе 64-летней жительнице Стародубского района злоумышленники предложили заменить якобы устаревшую сим-карту. Во время беседы она лишилась 284 тысячи рублей.

В аналогичную ситуацию попала 59-летняя жительница Клетнянского района. У нее мошенники выманили 90 тысяч рублей.