2026, 01 апреля 17:31
Двое брянцев лишились свободы за хищение гранта на развитие сельхозпредприятия. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

Советский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказались 41-летний глава фермерского хозяйства и его 65-летняя мать. Женщина являлась председателем сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива в Жирятинском районе.

С 2021 года по 2022 год фигуранты предоставили в региональные казначейство и департамент сельского хозяйства ложные сведения о расходовании субсидии, полученной на развитие материально-технической базы крестьянско-фермерского хозяйства.  Ушерб региональному бюджету превысил 8,6 млн рублей.

Суд приговорил виновную к трём годам в колонии, а её сына — к двум годам. На имущество обвиняемых на сумму 9,4 млн рублей наложен арест.

