2026, 19 мая 12:14
Самбисты из Брянска завоевали 12 наград на всероссийском турнире
Источник фото

Самбисты из Брянска завоевали 12 наград на всероссийском турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В минувшие выходные в Брянске состоялись всероссийские соревнования по самбо памяти монаха-воина Александра Пересвета. Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко выступили юноши 14-16 лет из Москвы, Пермского края, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Нижегородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе Иван Щекатуров и Егор Колесников завоевали золотые медали. Второе место заняли Александр Трыков,  Арсений Кузовин, Даниил Гришин и Андрей Чекин. На третью ступень пьедестала почёта поднялись Данила Воронцов, Ярослав Дубровин, Александр Геращенко, Георгий Гладченков, Егор Мягков и Степан Кузнецов.

Кубок за волю к победе вручили Даниилу Гришину. В схватке за выход в финал он сломал палец, но продолжил сражаться за первое место.

