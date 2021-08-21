Двое детей и двое взрослых ранены в ДТП с фурой под Карачевом

Аварию спровоцировал водитель легковушки.

Три человека, включая двоих детей, пострадали в результате аварии в Карачевском районе. ДТП произошло 21 августа около 16.00 на 101-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск, сообщает областная ГИБДД.

По предварительной информации, 34-летний водитель Kia Spectra, поворачивая в сторону Брянска на главную, не уступил дорогу и врезался в фуру Volvo VNL с полуприцепом Kegel под управлением 56-летнего водителя.

Водителя Kia госпитализировали с ушибом таза и ушибом левого плеча. Его 59-летнюю пассажирку доставили в больницу с ушибом грудной клетки и переломом грудного отдела позвоночника.

Также в аварии пострадали двое детей – пассажиров Kia. У шестилетнего мальчика закрытый перелом левой ключицы. У девятилетней девочки – ушиб левого плечевого сустава.

Оба ребенка были пристегнуты, мальчик находился бустере.