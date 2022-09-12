Двое детей пострадали в аварии в Дятьково

11-ти и 12-летние девочки получили переломы при столкновении машин в городе Дятьково, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на улице Фокина в Дятьково. 28-летний водитель Infiniti FX не справился с управлением. Иномарка выехала на встречку и врезалась в «ВАЗ-21150»

Отечественную легковушку от удара отбросило на припаркованный автомобиль Nissan Tiida.

35-летний водитель и 45-летняя пассажирка «ВАЗ» получили множественные ушибы. 11-летняя девочка из отечественной легковушки сломала лопатку, а 12-летняя пассажирка – руку. Всех отпустили с назначением лечения. А 28-летний водитель Infiniti FX ушиб голову.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.