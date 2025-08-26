Двое молодых водителей получили травмы в ДТП на брянской трассе

Двое молодых водителей получили травмы в ДТП на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Брянском районе на 22-м км автомобильной дороги федерального значения Р-120 «Обход г. Брянска» произошла авария. 18-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-211140» выехал на встречную полосу и врезался в Lada Priora, которым управлял 23-летний парень.

Оба автомобилиста получили травмы в ДТП. Госпитализация им не потребовалась. Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.