Двое пассажиров такси пострадали при столкновении трёх машин в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне утром на улице Советской в Брянске произошла авария. 42-летний водитель такси за рулём Renault Logan при повороте направо столкнулся с другим Renault Logan. 21-летний автомобилист ехал по крайней правой полосе в попутном направлении. После столкновения первая иномарка оказалась на встречной полосе, где в неё врезалась Toyota Camry.

65-летняя женщина и 48-летний мужчина из такси попали в больницу с многочисленными переломами.

На 42-летнего водителя Renault инспекторы составили два административных протокола за работу в такси без государственной регистрации. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.