Брянские предприятия участвуют в выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»

2026, 02 октября 09:10

Брянские предприятия участвуют в выставке «ИННОПРОМ.Беларусь». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Минске проходит Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ.Беларусь». Участие в мероприятии принимает делегация Брянской области, состоящая из руководителей крупнейших промышленных предприятий региона, во главе с губернатором Егором Ковальчуком.

В выставке «ИННОПРОМ.Беларусь» участвуют 20 брянских предприятий. 10 из них представили свой потенциал на стенде региона.

«Уже сейчас понятно, что этот формат работает: за два дня налажено достаточно большое количество контактов, есть заявки на поставку продукции, несколько заявок — на посещение предприятий. Уверен, это только начало», – подчеркнул Егор Ковальчук.