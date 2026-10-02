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Брянские предприятия участвуют в выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»

2026, 02 октября 09:10
Брянские предприятия участвуют в выставке «ИННОПРОМ.Беларусь»
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Брянские предприятия участвуют в выставке «ИННОПРОМ.Беларусь». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В Минске проходит Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ.Беларусь». Участие в мероприятии принимает делегация Брянской области, состоящая из  руководителей крупнейших промышленных предприятий региона, во главе с губернатором Егором Ковальчуком. 

В выставке «ИННОПРОМ.Беларусь» участвуют 20 брянских предприятий. 10 из них представили свой потенциал на стенде региона.

«Уже сейчас понятно, что этот формат работает: за два дня налажено достаточно большое количество контактов, есть заявки на поставку продукции, несколько заявок — на посещение предприятий. Уверен, это только начало», – подчеркнул Егор Ковальчук.

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