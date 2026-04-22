Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе

2026, 22 апреля 18:06

Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём 21 апреля на 5-м км автодороги «Погар — Гремяч» в Погарском районе. 55-летний мужчина за рулём автомобиля Kia не пропустил машину Lada. 36-летний водитель двигался по главной дороге.

При столкновении пострадали водитель и четырёхлетняя пассажирка иномарки, а также 35-летняя женщина из отечественной легковушки. Им потребовалась помощь врачей. Девочка находилась в машине без детского удерживающего устройства.

На водителя автомобиля Kia инспекторы составили три административных материала.