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Брянские гандболисты выиграли всероссийский турнир в Казани

2026, 06 июня 13:30
Брянские гандболисты выиграли всероссийский турнир в Казани
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В Казани прошло всероссийское первенство по гандболу спортивной школы «Ак Буре». Участие в турнире приняли мальчики 10-11 лет из разных регионов. За главный трофей боролись шесть команд.

Брянскую область представили воспитанники спортивной школы Дворца единоборств имени Артёма Осипенко. Юные спортсмены заняли первое место. Лучшим игроком команды Брянск стал Артём Прохоренков.

«Интересный и полезный турнир в завершении длинного гандбольного сезона. Финальный матч удался на славу. Такие игры нравятся зрителям. Хорошо, что спортсмены проявили характер и завершили матч победно. На этом турнире в составе нашей команды было четверо новеньких ребят из Володарского района Брянска и наш богатырь Глеб из Сельцо. Приятно, что все мальчишки сдружились и легко влились в коллектив. В таких поездках рождается команда», — отметил тренер брянской команды Александр Деркач.

 

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