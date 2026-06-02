Юный брянские самбисты привезли 17 наград из Людиново

2026, 02 июня 10:17

Юный брянские самбисты привезли 17 наград из Людиново. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшую пятницу в городе Людиново Калужской области состоялся межрегиональный турнир по самбо. Соревнования посвятили памяти бывшего директора спортшколы Марии Ухиной. За медали боролись 200 юных самбистов из Калужской, Смоленской, Московской, Брянской и Тульской области.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе города Брянска не раз поднялись на пьедестал почёта. Самбисты завоевали 11 золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.