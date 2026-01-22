Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
ДТП

Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе

2026, 22 января 11:33
Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе
Двое взрослых и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе  в Злынковском районе накануне. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Утром 21 января на 0-м км автомобильной дороги «Злынка — Кожановка» в Злынковском районе произошла авария. 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Lifan. Иномарка задела обочину, а затем выехала на встречную полосу, где врезалась в Audi-80 под управлением 30-летнего водителя.

Автомобилистка попала в больницу с травмами. Также пострадали 48-летний мужчина и двухлетний ребёнок из Audi. 

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

