Двух брянцев осудили за угон и кражу металлоискателя

Двух 20-летних брянцев осудили за угон машины в пьяном виде и кражу металлоискателя О преступлении рассказали в региональной прокуратуре.

Брасовский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже, угоне и повреждении имущество. На скамье подсудимых – два 20-летних жителя поселка Локоть.

В апреле 2022 года ночью пьяные молодые люди в поселке Локоть угнали чужую машину, чтобы покататься. Затем они приехали к дому знакомого и разрезали два колеса у его автомобиля. После этого фигуранты вернули угнанный транспорт на месте, а уходя прихватили из салона металлоискатель.

Суд приговорил одного из соучастников к трём с половиной годам в колонии, а второго – к двум с половиной годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Решение не вступило в законную силу.