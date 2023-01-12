Двух брянцев отправили в колонию за попытку торговли наркотиками

11 лет проведут два брянца в колонии за попытку торговать марихуаной в областном центре. Об этом рассказали в прокуратуре.

Суд Володарского района Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт и хранении запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказались 47-летний и 45-летний жители областного центра.

В сентябре 2021 года сообщники купили 3,6 килограммов марихуаны и наркотикосодержащие части растения конопли, массой 152,5 грамм. Часть они высушили, измельчили и разместили в тайниках в Брянске. Они планировали передать координаты закладок. наркопотребителям. Остальные наркотики обвиняемые хранили дома и при себе.

19 января 2022 года злоумышленников задержала полиция. Наркотики изъяли. У одного из фигурантов стражи порядка обнаружили также синтетический наркотик для личного пользования.

Суд приговорил виновных к 11 годам 6 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно. Они отправятся в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.