Двух брянских полицейских обвиняют в даче взятки

Двух стражей порядка Новозыбковского отдела обвиняют в даче взятке сотруднику ФСБ. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовные дела по факту дачи взятки сотруднику УФСБ России по Брянской области. В преступлении обвиняют начальника отделения уголовного розыска и старшего участкового уполномоченного отдела «Новозыбковский».

По версии следствия, днём 9 февраля начальник при посредничестве участкового передал участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии сотруднику ФСБ 50 тысяч рублей. За это он просил не передавать в следственное подразделение материалов о незаконном выезде из России.

Взяткодателя и посредника задержали. Им предъявили обвинение и заключили под стражу.