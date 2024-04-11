Двух иностранцев брянские полицейские лишили гражданства России

Двух иностранцев за совершение тяжких преступлений брянские полицейские лишили гражданства России. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники управления по вопросам миграции брянской полиции вынесли решения о прекращении гражданства России в отношении двух мужчин, которые приобрели его в упрощенном порядке.

Так, 53-летний уроженец Республики Молдова стал гражданином России в январе 2019 года. А уже в мае он попал под суд за незаконный оборот наркотиков. Суд приговорил его к шести годам колонии.

43-летний уроженец Республики Армения получил российское гражданство в сентябре 2014 года. А в августе 2018 года суд признал его виновным в хищении оружия и нападении на представителя власти. Он получил пять с половиной лет колонии.

Российские паспорта обоих мужчин признаны недействительны. А им самим после освобождения из тюрьмы придётся покинуть Россию.