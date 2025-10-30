Двух кибермошенников задержали брянские полицейские

Двух кибермошенников, похитивших свыше 50 рублей у брянца, задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 43-летний житель Брянска. На сайте бесплатных объявлений он нашёл информацию о продаже ноутбука по привлекательной цене. Пообщавшись с продавцом, мужчина перевел за товар 25 500 рублей. Но посылки он так и не дождался.

Спустя некоторое время потерпевший вновь решил купить ноутбук. На том же сайте он увидел интересующий товар за 28 400 рублей. И вновь он перевёл на указанный продавцом счёт деньги. Тот сразу прекратил общение.

Брянские полицейские быстро разыскали личности мошенников. Он проживает в Москве, а другой — в Ленинградской области. Отправлять заявителю технику они не планировали.

Ущерб мошенники возместили.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».