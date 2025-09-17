Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию
Двух наркокурьеров из Узбекистана брянский суд отправил в колонию на восемь лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказались двое 22-летних граждан Республики Узбекистан.
Фигуранты получили от сообщников около 20 граммов метадона, предназначенного для дальнейшего сбыта. 21 марта подозреваемые ехали в такси по Брянскому району. Их задержали сотрудники полиции. Наркотики стражи порядка у мужчин изъяли.
Суд приговорил каждого из наркокурьеров к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
