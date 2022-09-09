Двух наркосбытчиков брянский суд отправил в колонию

К девяти с половиной годам тюрьмы приговорил суд двух жителей Брянска за торговлю наркотиками.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрел уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в отношении 28-летнего и 25-летнего жителей областного центра.

Установлено, что обвиняемые после получения информации от куратора о местонахождении запрещенных веществ забирали их и потом делали мелкие «закладки» в Брянске. Деятельность наркосбытчиков пресекли полицейские. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли более 100 г синтетических наркотиков.

Суд приговорил каждого виновного к 9 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.